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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması: Teröristler hak ettikleri cezayı aldı

Son dakika haberine göre , " darbe girişiminde ’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. ’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı Üssü davası açıklaması: Teröristler hak ettikleri cezayı aldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akıncı Üssü davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

TERÖRİSTLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALDI
"15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı'na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

Darbe girişiminin durdurulmasından sonra bu ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme süreci başladı. Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip.

TÜRKİYE DÜŞMANI BU YAPI...
Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye'ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor.

Bu ihanet şebekesi ile mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla..

Cumhurbaşkanımızın bu terör örgütüne karşı koyduğu kararlı ve tavizsiz irade ile devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekesiyle mücadeleye en güçlü şekilde devam edecektir. Darbeci terör, hukukun ve adaletin önünde bu topraklarda ebediyyen mahkum edilmiştir."

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