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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "’den ’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sınır hattında yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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