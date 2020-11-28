Bilim insanları açıkladı! Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

BDA'nın bilimsel danışmanı Profesör Damien Walmsley "Uzun süreli Covid zayıflatıcı bir durumdur ve devam eden semptomlar arasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, beyin sisi ve kaygı görülebilir. Önceden zinde ve sağlıklı insanların merdiven çıkmak gibi en temel günlük faaliyetlerde zorlanabileceğini biliyoruz. Muhtemelen şu anda ağız hijyenlerine bu yüzden özen gösteremiyor olabilirler. Bu da diş çürüğü ve diş eti hastalığına yakalanma risklerini artıracaktır. Dişleri günde iki kez florürlü diş macunu ile yatmadan önce ve başka bir durumda temizlemek şu anda her zamankinden daha önemli" dedi.