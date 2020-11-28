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ON KURŞUNA KADAR İADE KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre mahkeme, eski asker sanıklarla ilgili "Sanıklara ait zati tabancaların meslekten ihraç olmaları nedeniyle ruhsatları iptal olduğundan tabancaları ile şarjör, fişek, miğfer vb. askeri kıyafet, malzeme, mühimmat gibi askeri eşyaların gereğinin takdir ve ifası için Milli Savunma Bakanlığı'na teslimine" karar verdi.