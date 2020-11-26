FETÖ'cü hainlerin hesapları bugün görülecek! Akıncı Üssü davasında karar günü

15 Temmuz hain darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü ile ilgili 11 Ağustos 2017'de başlayan davada sona gelindi. FETÖ'nün "sivil imamlar"ı ile Ankara'da birçok noktayı bombalayan örgüt üyesi pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 FETÖ'cü sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararı bugün açıklayacak. Savcı Adnan Gümüş, darbe girişimini yöneten ve Pensilvanya ile görüştüğü belirtilen sivil imamlar ve darbeci askerler için "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.



TEK TEK SIRALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 4 bin 658 sayfalık iddianame ile 570 ek klasör, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 şüpheli belirlendi.



Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak'ta yapılan duruşmada sunduğu mütalaada, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi. Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını istemişti.



FETÖ'DE İTİRAFÇI PATLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, jandarmaya sızdırılan askerlere mahrem ağabeylik yapan 73 şüpheli 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. 73 kişiden 60 sivil imam itirafçı oldu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen FETÖ üyeleri, 7'si subay 30 aktif askerin de aralarında bulunduğu bin 527 FETÖ üyesinin ismini deşifre etti. Bir çoğu sivil imam olan bu zanlılardan 373'ünün bugüne kadar işlem yapılmayan isimler olduğu belirlendi. 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında fotoğraflarıyla birlikte sivil imamlar tarafından teşhis edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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