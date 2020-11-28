Başkan Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: Bakkal hesabı değil! İki kurum da büyüklüğü verecek

İLK DEĞİL, SON OLMAYACAK

Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Haluk Özener, Seferihisar'daki tsunaminin Ege, Akdeniz'de ilk olmadığını, olası Marmara depreminde 6 metreye kadar tsunami beklentisi olduğunu açıkladı. Özener şunları söyledi:

"Marmara için tsunami, sadece deniz tabanında olabilecek heyelanlardan olabilir. Dolayısıyla çok çok abartılı bir şey beklenmiyor ama olacaktır. Farklı modeller var, kötü senaryolara göre şimdi 6 metrelik dalga yüksekliğinden bahsediliyor. Bir başka çalışma, 2-2,20 metre olacağı konusunda bilgi var. Marmara'daki hasar, yıkım ve kayıplar daha çok tsunamiden değil depremden olacak. Biz Bodrum depreminde de 'Tsunami var' demiştik, çok kabullenilmedi. 'Deniz kabarması' dendi; bunun adı tsunami. Hiçbir zaman tabii ki Uzak Doğu'da olduğu gibi tsunami olmayacak, ama tarih boyunca bu coğrafyada tsunamiler oldu, yine olacak."

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