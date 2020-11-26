Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü hainlerden mahkemeye tehdit! A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada kararlar açıklanıyor. Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın karar duruşması başladı.



Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görülüyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki celselerde duruşmaya katılmayan bazı tutuksuz sanıklara son sözlerini sordu, ardından kararı açıklamaya başladı.

İŞTE KARARLAR:

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DURUŞMADAN NOTLAR

Öte yandan güvenlik önlemleri kapsamında duruşmayı izlemek için araçlarıyla gelenler, 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek kampüse alındı.

Sanık yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra duruşma salonunun olduğu binaya girdi.

Burada sanık yakınları ve müştekiler ayrı ayrı salonlardan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmayı takip ediyor.

Taraf avukatları ile basın mensupları ise duruşmanın görüldüğü ana salonda davayı izliyor.

Salon dışında ve içinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken stajyer ve cübbesi olmayan avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

YAKLAŞIK 3 YIL SÜRDÜ

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.

Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.

Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü ile ilgili 11 Ağustos 2017'de başlayan davada sona gelindi. FETÖ'nün "sivil imamlar"ı ile Ankara'da birçok noktayı bombalayan örgüt üyesi pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 FETÖ'cü sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararı bugün açıklayacak. Savcı Adnan Gümüş, darbe girişimini yöneten ve Pensilvanya ile görüştüğü belirtilen sivil imamlar ve darbeci askerler için "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

TEK TEK SIRALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 4 bin 658 sayfalık iddianame ile 570 ek klasör, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 şüpheli belirlendi.



Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak'ta yapılan duruşmada sunduğu mütalaada, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi. Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını istemişti.



FETÖ'DE İTİRAFÇI PATLAMASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, jandarmaya sızdırılan askerlere mahrem ağabeylik yapan 73 şüpheli 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. 73 kişiden 60 sivil imam itirafçı oldu. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen FETÖ üyeleri, 7'si subay 30 aktif askerin de aralarında bulunduğu bin 527 FETÖ üyesinin ismini deşifre etti. Bir çoğu sivil imam olan bu zanlılardan 373'ünün bugüne kadar işlem yapılmayan isimler olduğu belirlendi. 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında fotoğraflarıyla birlikte sivil imamlar tarafından teşhis edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.