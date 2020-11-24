CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi ve "İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!" iddiasında bulundu.