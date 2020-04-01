01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte CHP usulü demokrasi! CNN Türk boykotuna uymayan Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek partiden ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
İŞTE CHP USULÜ DEMOKRASİ! BOYKOTA UYMAYINCA İHRAÇ EDİLDİ

Demokrasi ve özgürlük kelimelerini ağzından düşürmeyen yönetimi, ’ü boykot kararına uymayarak programa katılan ’in kızı ’i partiden ihraç etti. Sosyal medyadan zehir zemberek ifadeleri kullanan İrem Çiçek, "Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz” ifadelerini kullandı. .

'li hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin, kanalını boykot kararına uymayarak programa katılan Çiçek ihraç edildiğini açıkladı. CHP yönetimine çok sert ifadeler ile tepki gösteren Çiçek, parti içinde özgürlüklerin kısıtlandığına vurgu yaptı. Çiçek, parti içinde kararı muhalefet edenlere ise teşekkür etti.

İREM ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ
CHP, CNN Türk kanalını boykot etme kararı alırken, partililere programa katılmama talimatı vermişti. CHP'nin kararına uymayan isimlerden biri de İrem Çiçek oldu. İrem Çiçek, CNN Türk'teki bir programa özgür iradesi ile katıldı. CHP yönetimi Çiçek'in ismini kara listeye alarak ihraç çalışmalarını başlattı. İhraç yazısı Çiçek'in eline bugün ulaştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Çiçek karara tepki gösterdi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İrem Çiçek kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP İstanbul İl 'nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır.

Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır.

CHP trol ekip kurdu! Sosyal medyada parti tetikçiliği yapacaklar CHP TROL EKİP KURDU! SOSYAL MEDYADA PARTİ TETİKÇİLİĞİ YAPACAKLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA