İşte CHP usulü demokrasi! CNN Türk boykotuna uymayan Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek partiden ihraç edildi
Demokrasi ve özgürlük kelimelerini ağzından düşürmeyen CHP yönetimi, CNN Türk’ü boykot kararına uymayarak programa katılan Dursun Çiçek’in kızı İrem Çiçek’i partiden ihraç etti. Sosyal medyadan zehir zemberek ifadeleri kullanan İrem Çiçek, "Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz” ifadelerini kullandı. .
CHP'li İrem Çiçek sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin, CNN Türk kanalını boykot kararına uymayarak programa katılan Çiçek ihraç edildiğini açıkladı. CHP yönetimine çok sert ifadeler ile tepki gösteren Çiçek, parti içinde özgürlüklerin kısıtlandığına vurgu yaptı. Çiçek, parti içinde kararı muhalefet edenlere ise teşekkür etti.
İREM ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ
CHP, CNN Türk kanalını boykot etme kararı alırken, partililere programa katılmama talimatı vermişti. CHP'nin kararına uymayan isimlerden biri de İrem Çiçek oldu. İrem Çiçek, CNN Türk'teki bir programa özgür iradesi ile katıldı. CHP yönetimi Çiçek'in ismini kara listeye alarak ihraç çalışmalarını başlattı. İhraç yazısı Çiçek'in eline bugün ulaştı. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Çiçek karara tepki gösterdi.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İrem Çiçek kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu'nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır.
Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İletişim Başkanı Altun’dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
- "Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi"
- Af yasası çıktı mı? İşte son durum...
- CHP'li Ongun'a tepki: Organize bir kötülük var ama...
- Diyanet'ten önemli zekat fetvası!
- Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı!
- TÜSİAD'dan 'tık' yok!
- Koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklık sistemi için uzmanından öneriler
- Coronanın yeni merkez üssü!
- Türkiye’den koronaya karşı önemli adım! Aşı için denenecek…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada
- 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...