TÜRKİYE'NİN YOLCULUĞUNUN HER AŞAMASINDA...

Bu ülkede insan hakları standartlarını yukarıya çekmek, demokrasinin standartlarını yukarıya çekmek, yargıya güveni pekiştirmek, hukuk devleti algısını ve hukuk devleti tanımının içini daha güçlü bir şekilde doldurmak bugün sadece bir gündem değil Türkiye'nin yolculuğunun her aşamasında her zaman şartlara göre ülkenin ihtiyaçlarına göre küresel gelişmelere göre yeniden yeniden ele alınıp her zaman değerlendirilebilecek dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Yani 'Bir standarda eriştik burada duralım' diyebileceğim konular ve kavramlar değil. Her zaman daha iyisini arama iddiası ve çabası olacaktır.