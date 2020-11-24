BUNUN ADI YARGI REFORMU MU OLACAK?

Fakat bu çabayı hemen ve bu ülkenin yakın tarihte yaşanan olaylar sanki hiç yaşanmamış gibi başka bir yere doğru taşımak hakikaten çok planlı çok zinde ve organize bir faaliyetin bugün de devam ettiğini ve fırsat kolladığını ifade ediyor. Gezi Olayları'nın masum bir çevre eylemi gibi başlayıp sokakta iktidarı devirmeye ve uluslararası finansörler eliyle desteklendiğine ilişkin artık ortalama bir vatandaşın vicdanında çok net karşılığı var. Bunun yargılamasını ve delillere dayalı sonuçlandırmasını biz yapacak değiliz. Onun kurumsal karşılığı zaten yargı kurumu. Veya 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin yeri rolü ve uluslararası bağlantıları konusunda artık zerrece bir tereddüt yok. Veya Kobani, Türkiye'de masum insanları bu ülkenin asli unsuru olan Kürt vatandaşları sokağa dökerek bir bölgesel isyan provası yapmaya bu kişileri davet ederek ülkede kan döken sadece Kürtlerin değil masum tüm insanların kanının dökülmesine sebebiyet verenler bunun hesabını vermeyecek de bunu adı demokratikleşme bunun adı hukuk reformu bunun adı yargı reformu mu olacak?