13 Şubat 2020, Perşembe
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Boykot kararını delen CHP'liler disipline sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BOYKOT KARARINI DELEN CHP'LİLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

, 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği MYK toplantısında, 'teki yayınlara katılmama kararı almıştı. Ancak CHP'li ile eski milletvekili , partinin boykot kararına uymayarak CNN Türk'te programa katıldı. CHP, karara uymayan iki ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, ile İstanbul eski milletvekili 'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partinin boykot kararı aldığı televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile İstanbul eski milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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