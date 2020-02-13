Boykot kararını delen CHP'liler disipline sevk edildi
CHP, 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği MYK toplantısında, CNN Türk'teki yayınlara katılmama kararı almıştı. Ancak CHP'li Ümit Kocasakal ile İstanbul eski milletvekili Mehmet Sevigen, partinin boykot kararına uymayarak CNN Türk'te programa katıldı. CHP, karara uymayan iki ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile İstanbul eski milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partinin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile İstanbul eski milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.
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