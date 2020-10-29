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CHP'li Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Başkanı , dolayısıyla hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti. Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında da Atatürk'ü ağzına almadı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına takipçileri "Mustafa Kemal Atatürk" yazarak Atatürk fotoğrafları ekleyerek tepkilerini gösterdiler.

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"ATATÜRK YERİNE MUSTAFA KEMAL DEMEYİ TERCİH EDİYORUM" SÖZÜ CHP'Yİ KARIŞTIRMIŞTI
Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği "Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına çok sayıda kişi Atatürk'ün adını geçirmediği için il başkanına tepki gösterdi.


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