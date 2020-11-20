20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığından Covid-19 aşısı raporu

Son dakika: Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığından Covid-19 aşısı raporu

Son dakika haberine göre 'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan aşısı, sağlık çalışanlarından sonra pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak. yaptığı son dakika açıklamasında aşı olmak için gönüllü olmak isteyenlerle ilgili detayları paylaştı... Bakanlıktan yapılan açıklamada '18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek' ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığından Covid-19 aşısı raporu

'nca, menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Aşının 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandığı, ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 aşı uygulamaları Türkiye'de en erken ne zaman başlayacak? A Haber'de tarih verdi KOVİD-19 AŞI UYGULAMALARI TÜRKİYE'DE EN ERKEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? A HABER'DE TARİH VERDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de 'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarının Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı" denildi.

'ÖNEMLİ BİR YAN ETKİSİ YOK'
Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlandığı belirtilerek, "6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi" ifadesine yer verildi.

'12 BİN 450 GÖNÜLLÜDE UYGULANACAK'
Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, "Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez A HABER AŞI GELİŞTİRME MERKEZİ'NDE! İŞTE İLK AŞI DENEMESİNİN YAPILDIĞI MERKEZ
Kovid-19 aşı uygulamaları Türkiye'de en erken ne zaman başlayacak? A Haber'de tarih verdi KOVİD-19 AŞI UYGULAMALARI TÜRKİYE'DE EN ERKEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? A HABER'DE TARİH VERDİ
Türkiye’de de denenen Çin’in Kovid-19 aşısından iyi haber! Aşı antikor üretti TÜRKİYE’DE DE DENENEN ÇİN’İN KOVİD-19 AŞISINDAN İYİ HABER! AŞI ANTİKOR ÜRETTİ

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN GRİP AŞISI AÇIKLAMASI
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Evimizde kalalım SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜS UYARISI: EVİMİZDE KALALIM
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Sizi koruyacak şekilde kullanın SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE UYARISI: SİZİ KORUYACAK ŞEKİLDE KULLANIN
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da son durum paylaşımı SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "İSTANBUL'DA SON DURUM" PAYLAŞIMI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA