Sağlık Bakanı Koca'dan "İstanbul'da son durum" paylaşımı

Bakan Koca paylaşımında İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleriyle ilgili Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir toplatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında; "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık. pic.twitter.com/OSbt95ktsP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)