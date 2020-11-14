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Sağlık Bakanı Koca'dan "İstanbul'da son durum" paylaşımı

sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul'da son durum" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da son durum paylaşımı

Bakan Koca paylaşımında İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleriyle ilgili Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir toplatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında; "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık." ifadelerini kullandı.

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