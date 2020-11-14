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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Sizi koruyacak şekilde kullanın

Son dakika haberine göre , "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Sizi koruyacak şekilde kullanın

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

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