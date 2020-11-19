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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez Türkiye, koronavirüs aşısı için dört koldan çalışıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi'ndeki bilim insanları da gecesini gündüze kattı Faz1 çalışmalarına kadar gelindi. Kritik merkez kapılarını A Haber'e açtı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez... Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:12
Yerli ve milli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Covıd-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nde kritik aşamaya gelindi. Aşı geliştirme merkezi A Haber'e kapılarını açtı.
Tüm çalışmalar dünya sağlık örgütünün aşı geliştirme planlarına uygun olarak yürütülüyor.