A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde! İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez

Türkiye, koronavirüs aşısı için dört koldan çalışıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi'ndeki bilim insanları da gecesini gündüze kattı Faz1 çalışmalarına kadar gelindi. Kritik merkez kapılarını A Haber'e açtı. Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. İşte ilk aşı denemesinin yapıldığı merkez...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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