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Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı

Son dakika haberine göre , kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi oranını yüzde 15,00'e yükseltti. en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı

döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

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