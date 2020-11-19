19 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Evimizde kalalım

Son dakika haberi...  Koca, zorunlu tedbirlerin amacının hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmak olduğunu belirterek, "Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Evimizde kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" ifadelerini kullandı.

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