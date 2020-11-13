İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Meral Akşener’i eleştirdi: Vicdanınız rahat mı?

ÖZDAĞ: MERAL AKŞENER VİCDANINIZ RAHAT MI?

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener'in "Grup kararı alınması mümkün olmayan bir konuda fikrini ifade etti diye Sn Özdağ ihraç istemiyle MDK'na (Merkez Disiplin Kurulu) sevkedildi. Majestenin demokrasisi!!! ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketledi ve şunları söyledi:

"Siz de tüzüğe aykırı biçimde il ve ilçe başkanlarını imza vermeye zorlayarak siyasal linç ile ve hakaret ederek müşterek disiplin kuruluna sevk ettiniz. Benim vicdanım Allah, tarih ve Türk Milleti önünde rahat. Ya sizin demokrat olduğunu iddia ettiğiniz vicdanınız rahat mı?"