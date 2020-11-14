Dikkat çeken tarih! KYK bursu ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi sonuçları...

KYK burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri açısından verilen burs ve krediler için başvurular alındı. Belirlenen takvime göre, başvurular 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.