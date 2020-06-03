İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ'ye ait araziye kurulduğunu iddia etmesinin ardından belirtilen fabrikada mühürleme yapıldı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi. Öte yandan ekranlarda ve yazılarında imar barışını yerden yere vuran Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar ve Soner Yalçın'ın Ege'nin cennet köşelerine diktikleri kaçak yapılarla başları dertte. Yeni Asır'ın lüks villa ve köşklerindeki kaçak yapılar için sürekli karaladıkları imar barışından yararlandıklarını ortaya çıkarmasının ardından bu yapılarla ilgili inceleme başlatılırken, 4 isme vatandaşlardan tepki yağıyor.
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