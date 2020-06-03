03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ'ye ait araziye kurulduğunu iddia etmesinin ardından belirtilen fabrikada mühürleme yapıldı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi. Öte yandan ekranlarda ve yazılarında imar barışını yerden yere vuran Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar ve Soner Yalçın'ın Ege'nin cennet köşelerine diktikleri kaçak yapılarla başları dertte. Yeni Asır'ın lüks villa ve köşklerindeki kaçak yapılar için sürekli karaladıkları imar barışından yararlandıklarını ortaya çıkarmasının ardından bu yapılarla ilgili inceleme başlatılırken, 4 isme vatandaşlardan tepki yağıyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:04
  • 1
  • 15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

  • 2
  • 15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

Radiye Sezer Katırcıoğlu toplantıda, Türkkan'a ait çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti.

  • 3
  • 15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti.

  • 4
  • 15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

Konu ile ilgili konuşan Katırcıoğlu, "Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş adamının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" dedi.

  • 5
  • 15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan devlet arazisine çöktü! Fabrika mühürlendi, yıkılacak

Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti.