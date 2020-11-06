06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 06 Kasım 2020

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 06 Kasım 2020

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , 6 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 6 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 06 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 6 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN MESAJI:

Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

Son dakika: Türkiyenin 6 Kasım Cuma günlük yeni tip koronavirüs verileri açıklandı TÜRKİYE'NİN 6 KASIM CUMA GÜNLÜK YENİ TİP KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 05 Kasım 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 05 KASIM 2020

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA