11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnedi!

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnedi!

Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen Milletvekili 'ın kızı 'ın skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak Dilara Türkkan, siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dikkat çeken görüntülerde, Türkkan’ın yasaları çiğnediği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnedi!

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.



Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkanın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnedi! İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN KIZI DİLARA TÜRKKAN BABASININ FORSUYLA KURALLARI ÇİĞNEDİ!

YASALARI ÇİĞNEDİ

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

"YETİŞİRİM DEMİŞTİM"

Türkkan'ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak 'Yetişirim demiştim' demesi dikkat çekti.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA