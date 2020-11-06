- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı! İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler
A Haber ekranlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçim" mesajı Türkçe'ye çevrilerek verildi. Tarayıcı aracılığıyla Trump'ın mesajı İngilizce'den Türkçe'ye çevirilince kullanıcı adı da Twitter'da "hayalhanemersin" oldu.
Bunun üzerine sosyal medyadan "fake hesap" iftirası atıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya üzerinden bu çirkin saldırıya ortak olarak skandal paylaşımda bulundu.
Lütfü Türkkan, "A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların." diyerek hakarette bulundu.
İŞTE OLAYIN GERÇEĞİ
Fake hesaptan atılan tweet yok.
Tweet Trump'ın gerçek hesapından atılmış, tarayıcıdan "İngilizce'den Türkçe'ye çevir" dediğinizde hesap ismini de "hayalhanemersin" olarak çeviriyor. Ama tweeti değil tüm tarayıcı sayfasını çevireceksiniz.
İNGİLİZCE HALİ
İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME
TÜRKÇE HALİ