İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan rezil olunca hesabı kapattı
Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, bu kez siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurdu.
Sema ALİM DALGIÇ / SABAH
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.
Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.
YASALARI ÇİĞNEDİ
Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.
HESABINI KAPATTI
Sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri ve tepki alan Dilara Türkkan Instagram hesabını dondurdu. Türkkan'ın @dilaraturkkan isimli hesabına şu anda ulaşılamıyor.
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