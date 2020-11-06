İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı

ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili A Haber canlı yayınında sunulan haberde, Başkan Donald Trump'ın seçimle ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla ilgili habere yer verildi. Haberde, Trump'ın Twitter mesajı Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı ancak sosyal medyada sık sık A Haber'i hedef alan provokatörler, A Haber'in Trump'a ait sahte bir hesabı haberleştirdiği iftirasını attı. Linç operasyonuna sık sık skandal açıklamalarıyla bilinen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Bu yalana ortak olan Türkkan, A Haber'e çirkin saldırıda bulundu. İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler...

A Haber ekranlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçim" mesajı Türkçe'ye çevrilerek verildi. Tarayıcı aracılığıyla Trump'ın mesajı İngilizce'den Türkçe'ye çevirilince kullanıcı adı da Twitter'da "hayalhanemersin" oldu.

Bunun üzerine sosyal medyadan "fake hesap" iftirası atıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya üzerinden bu çirkin saldırıya ortak olarak skandal paylaşımda bulundu.

Lütfü Türkkan, "A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların." diyerek hakarette bulundu.

İŞTE OLAYIN GERÇEĞİ

Fake hesaptan atılan tweet yok.Tweet Trump'ın gerçek hesapından atılmış, tarayıcıdan "İngilizce'den Türkçe'ye çevir" dediğinizde hesap ismini de "hayalhanemersin" olarak çeviriyor. Ama tweeti değil tüm tarayıcı sayfasını çevireceksiniz.

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