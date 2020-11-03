Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 91 saat sonra mucize bir şekilde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twiter'dan İzmir'de 91 saat sonra mucize bir şekilde enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda bebek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Berat Albayrak, "91 saat sonra. Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun. İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.