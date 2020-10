İzmir depreminde ölü ve yaralılar var mı? İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla depreminde can kaybı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yaşanan deprem sonrasında can ve mal kaybının ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte, İzmir depreminde ölü ve yaralılar var mı? İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla depreminde can kaybı var mı?

İZMİR, İSTANBUL DEPREM CAN KAYBI VAR MI?

Kurtarma çalışmaları sürüyor. Can ve mal kaybına yönelik açıklama gelmedi.

İŞTE DEPREM ANI

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 6,6 şiddetindeki depremin ardından 4.1, 4.2 ve 4.8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Manisa, Bursa ve Balıkesir gibi illerde de hissedildi.

İşte depremin merkez üssü:

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.30 15:19:09 37.7700 26.5202 8.6 -.- 4.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.30 14:59:29 37.8468 27.0112 8.1 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.30 14:53:54 37.8972 26.8287 8.6 -.- 4.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel

2020.10.30 11:48:01 38.9427 40.5018 2.1 -.- 4.0 3.9 CUKURCA-(BINGOL) İlksel

2020.10.30 09:18:31 36.4208 28.7713 21.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.30 09:12:44 39.3255 43.1277 26.3 -.- 1.9 -.- AYVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel

2020.10.30 09:05:59 35.7883 28.2018 6.2 -.- 2.3 2.4 AKDENIZ İlksel

2020.10.30 08:57:43 37.2297 28.1857 0.0 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.10.30 08:54:13 39.7602 43.3645 28.1 -.- 2.0 -.- YALNIZKONAK-(AGRI) İlksel

2020.10.30 08:13:41 36.7027 30.4367 18.1 -.- 2.3 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2020.10.30 08:09:29 39.2572 27.3552 6.2 -.- 2.1 -.- EGILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.10.30 08:08:20 40.4648 26.3878 18.1 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.30 07:56:06 34.8940 24.1388 32.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.30 07:01:26 37.3290 32.2650 10.9 -.- 1.9 -.- AVDAN-AKOREN (KONYA) İlksel

2020.10.30 06:31:59 37.1098 27.9007 5.3 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.10.30 06:14:57 40.7442 27.3923 12.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.10.30 05:44:52 39.4010 26.3658 10.0 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.30 05:11:13 38.7313 35.5643 5.0 -.- 1.7 -.- TALAS (KAYSERI) İlksel

2020.10.30 04:59:49 35.7167 31.0853 48.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.30 04:31:08 40.7407 33.0363 5.7 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel

2020.10.30 03:36:40 39.0298 41.2192 6.9 -.- 2.5 -.- BILEK-(MUS) İlksel

2020.10.30 03:34:23 39.7887 43.4192 3.0 -.- 2.0 -.- UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

