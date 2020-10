İzmir depreminde ölü ve yaralılar var mı? İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla depreminde can kaybı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yaşanan deprem sonrasında can ve mal kaybının ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte, İzmir depreminde ölü ve yaralılar var mı? İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla depreminde can kaybı var mı?

İZMİR, DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

AFAD'ın verdiği ilk bilgilere göre, 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız da yaralandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan tarama çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

İŞTE DEPREM ANI

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 6,6 şiddetindeki depremin ardından 4.1, 4.2 ve 4.8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Manisa, Bursa ve Balıkesir gibi illerde de hissedildi.