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Karagümrük-BB Erzurumspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 7. haftasında evindeBüyükşehir 'u konuk ediyor. Karagümrük-BB Erzurumspor maçının ahaber.com.tr'den kontrol edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Karagümrük-BB Erzurumspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Mücadele öncesi Süper Lig'de Fatih Kargümrük'ün 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

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