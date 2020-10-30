Karagümrük-BB Erzurumspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evindeBüyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karagümrük-BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den kontrol edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Mücadele öncesi Süper Lig'de Fatih Kargümrük'ün 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 7 puanı bulunuyor.
İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo
BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan