HDP yine teröre kalkan oldu! TBMM'de 'Kobani soruşturması' provokasyonu

Oluç, şu anda 20 arkadaşlarının gözaltında olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibarıyla savcılığa çıkarıldılar ve 4 gün daha gözaltı süresi uzatıldı ve emniyete geri götürüldüler. Kobani protestoları, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde oldu. 2015 yılında bununla ilgili o dönemin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine bir soruşturma açıldı. Şu anda gözaltında bulunan bütün MYK üyesi arkadaşlarımız 2015 yılında o soruşturma nedeniyle ifadelerini verdiler çeşitli illerde. 2015 yılından bugün kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma şimdi yeniden gündeme getirildi" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasından sonra HDP milletvekilleri, TBMM bahçesinde alkışlarla yürüyerek protestoda bulundu.