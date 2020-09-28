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Son dakika: TBMM’de 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ı kınıyoruz

Son dakika haberine göre; 'de , , ve İYİ Parti ortak bildiri ile "’ın ’a saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: TBMM’de 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ı kınıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.

TBMM’de 4 partiden ortak bildiri: Ermenistanı kınıyoruz TBMM'DE 4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ: ERMENİSTAN'I KINIYORUZ

Son dakika: A Haber sıcak bölge Karabağda! Vatandaşlar Azerbaycan bayrakları asıyor SON DAKİKA: A HABER SICAK BÖLGE KARABAĞ'DA! VATANDAŞLAR AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASIYOR
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan Azerbaycan mesajı: Kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN 'AZERBAYCAN' MESAJI: KARDEŞLERİMİZİN ÖZ TOPRAKLARINI SAVUNMASINDA YANLARINDAYIZ
Azerbaycanda neden Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal edildi? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim A Haberde yanıtladı AZERBAYCAN'DA NEDEN TÜRKİYE HARİÇ TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR İBRAHİM A HABER'DE YANITLADI
Azerbaycan açıkladı: Ermenistanın kayıpları arasında paralı askerler var AZERBAYCAN AÇIKLADI: ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI ARASINDA PARALI ASKERLER VAR

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