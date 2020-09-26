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CHP'li İlhan Cihaner'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

Eski Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki 'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li , gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, 'ından ve 'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020
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CHP'li İlhan Cihaner'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li İlhan Cihaner, gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

Dün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK TELEFONU
HDP'li isimlere yapılan operasyona ilk tepki CHP'den gelmişti. Birçok vekil gözaltı kararlarını hukuksuz bulduğunu dile getirmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'yi arayıp bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.



HUKUKSUZ GÖZALTILARI KINAYIN"
CHP'li İlhan Cihaner de Meclis'e çağrıda bulundu. Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP'yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.

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