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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... MSB: Kararlı operasyonlarımız neticesinde ’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

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