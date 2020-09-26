MGK kararları korkuttu! Yunanistan’da adalar telaşı: Türkler ısrar ederse...

'ANKARA'NIN GÜÇLÜ KOZU'

Yeni Demokrasi milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanı Angelos Sirigos ise "Türkiye, uluslararası hukuk açısından Yunanistan'a karşı en güçlü kozu saydığı adaların silahsızlandırılmasını gündeme getiriyor. Bu şekilde de Yunanistan'a, uluslararası hukuku uygulamayan tarafın kendisi olduğunu göstermek istiyor" diye konuştu. Atina, Ankara ile diyalogun sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi ile sınırlı olacağını, 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları gereğince silahsız olmaları gereken adaları ise "Türkiye'den gördüğü tehdide karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde" silahlandırdığını iddia ediyor.

ORDUDA TEYAKKUZ BİTTİ

'Oruç Reis' gemisinin Akdeniz'e açılması nedeniyle Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan teyakkuz durumu dün sona erdi. Donanma Komutanı Stefanos Limberis, kriz süresince Ege ve Doğu Akdeniz'de seyreden savaş gemilerinin mürettebatına çektiği telgrafta "Gemilerimiz üslerine döndüler. Mürettebat, iki ay gerçek bir savaşa çok yakın şartlarda yaşadı. Şimdi dinlenin" dedi. Yunan askerlerinin izni kaldırılmıştı.