Son dakika: Kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yazılı açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.35'te başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



İŞTE MGK BİLDİRİSİ



4 saat 10 dakika süren ve sona eren kritik MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.



DOĞU AKDENİZ'DE TAVİZ VERİLMEYECEK



Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk Milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.



Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir.

Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır.



TERÖRE KARŞI KARARLILIK MESAJI



MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.



SURİYE VE LİBYA MESAJI



Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

TERÖRE KARŞI SOMUT ADIM DAVETİ

Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.

KKTC'NİN HAKLARINA SAYGILI OLMA ÇAĞRISI

Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.



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