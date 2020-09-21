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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar
Son dakika haberleri... Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim tavan yapmışken, Yunanistan ve ABD birlikte tatbikat yapma kararı almıştı. Atina'nın Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik düzenlediği tatbikattan sıcak görüntüler ortaya çıktı. Atina benzer bir provokasyona 12 Eylül'de imza atmış, Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 18:02
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