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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Son dakika haberleri... Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim tavan yapmışken, Yunanistan ve ABD birlikte tatbikat yapma kararı almıştı. Atina'nın Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik düzenlediği tatbikattan sıcak görüntüler ortaya çıktı. Atina benzer bir provokasyona 12 Eylül'de imza atmış, Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 18:02
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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Doğu Akdeniz'de gerilimi her fırsatta tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldığını duyurmuştu.

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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Geçtiğimiz günlerde sınıra dev haç dikerek Türkiye'ye gönderme yapan Yunanistan, bu kez de Türkiye'ye 100 kilometre mesafedeki İskeçe'de, ABD ile ortak yarış tatbikatı yaptı.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Atina'nın Türkiye'yi kışkıştmaya yönelik tatbikatlarından birini 12 Eylül'de gerçekleştirmişti. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen 'Stolen Cerberus VII' tatbikatına ABD savaş uçaklarının da katıldığını bildirilmişti.

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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Yunan Kathimerini gazetesi haberi 'ABD C-130'u Atina üzerinde uçacak' başlığını atarak duyurmuştu. Tatbikata, iki ülkenin Özel Harekat Birimleri personeli katılmıştı.

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Yunanistan bildiğiniz gibi! ABD ile birlikte Türkiye'yi kışkırtmaya kalktılar

Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14 Eylül'den itibaren ortak tatbikat yapacağını açıklanmıştı.