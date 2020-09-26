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Ahmet Mahmut Ünlü, Emniyet'te tam 3 saat ifade verdi

’de 2 bin selefi derneğin silahlandığı iddia eden kamuoyunda ' Hoca' olarak tanınan ’nün Emniyeti’nde bilgisine başvuruldu. İfade işlemleri 3 saat sürdü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Ahmet Mahmut Ünlü, Emniyet'te tam 3 saat ifade verdi

Özel bir TV kanalının programına katılan , 'de 2 bin selefi derneği olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Kamuoyunda '' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü programda özetle şunları söyledi:

"Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaşa hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK'dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir'de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen."

AVUKATI İLE BİRLİKTE GELDİ
Ünlü'nün açıklamalarının ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Ünlü, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere çağırıldı.

Cübbeli Ahmet, dün sabah saatlerinde 'ndeki Müdürlüğü'ne avukatı ile birlikte geldi. Emniyette yaklaşık 3 saat bilgisine başvurulan Ünlü, daha sonra emniyetten ayrıldı. Ünlü'nün iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı da inceleme başlatmıştı.

Son dakika: 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi SON DAKİKA: 'CÜBBELİ AHMET HOCA' İFADE VERDİ
Ahmet Mahmut Ünlü selefi dernekleri silahlanıyor iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı AHMET MAHMUT ÜNLÜ "SELEFİ DERNEKLERİ SİLAHLANIYOR" İDDİASINA İLİŞKİN İFADEYE ÇAĞRILDI

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