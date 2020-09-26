Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası için geri sayım başladı! Açılış 29 Ekim’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı konser salonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Dışarıdaki süs havuzunun devirdaiminden açılış programının akışına kadar bütün ayrıntılarla bizzat ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un heyecanı ve gururu ekibine de yansıdı. Bakan Ersoy, "Yarından itibaren taşınmaya başlıyoruz. Burası bizim evimiz. Hem çok sesli koronun hem halk korolarının hem CSO'nun..." dedi.

-Sayın Bakanım hayırlı olsun.

Sen şimdi inşaata bakıp "Burası 29 Ekim'e kadar biter mi?" diye soruyorsundur içinden (gülüyor).

-Gelmeden arşive girdim, 23 yıldır neredeyse her sene başka bir bakan "Bu sene bitecek" diye demeç vermiş. İnsanın kuşku duyması doğal değil mi?

Şu anda bizim üretimimizin tamamı bitti. Bütün altyapı hazır. Senin inşaat olarak gördüğün şey montaj. Yani alıyor, hazır konstrüksiyonun üzerine plakayı monte ediyor. O da hızlı gidiyor. Restoranlarına, kafelerine kadar hazır edeceğiz.