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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan skandal açıklama! Kıbrıs'taki niyetini ifşa etti

Güney 'ı ziyaret eden ve 'yi işgalcilikle suçlayan 'ın  Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan skandal açıklama! Kıbrıs'taki niyetini ifşa etti

'de gerilimi tırmandıran 'ın Sakelaropulu, Güney 'ta temaslarını sürdürdüyor. Sakelaropulu, 'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI
Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle 'yi 'yasadışı eylemde' bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin 'Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik' olduğunu söyledi.

HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU
Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın 'işgal atında' (sözde) olduğunu öne sürdü.

Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm'inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.

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