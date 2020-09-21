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Yunan gazetesi Dimokratia'nın Başkan Erdoğan'a yönelik ahlaksız manşeti! Prof. Dr. İlyas Topsakal: Devlete küfür etmekle eş değerdir
İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Yunan gazetesi Dimokratia'nın Başkan Erdoğan’a yönelik attığı ahlaksız manşetini A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Topsakal, “Bu manşet devlete küfür etmekle eş değerdir” dedi. Bu skandal olay sonrası bugün harekete geçen Başkan Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.