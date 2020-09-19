Yunan vekil Keridis itiraf etti: Adalar Denizi sadece Yunanistan'a ait değil

"ORTADA ÇOK BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR"

Öte yandan Türkiye'nin de kıyıları var. Türklerin de bu denizde bir kıyısı ve iki adası var. Olaylara Türkiye'nin gözünden bakarsak eğer ortada çok büyük bir adaletsizlik var" diye konuştu.

Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğunun Batı bölgesinde yaşadığına dikkat çeken Keridis, "Türkiye'nin Batı bölgesinde yaklaşık 40 milyon insan var. Meis adasında ise sadece 482 kişi bulunuyor.

Meis'de ufak da olsa bir yerleşim yeri vardır çünkü kıta sahanlığına sahip olmak için bir adada yerleşim olması gerekir.

Yunanistan bölgede insanlar yaşıyor diyor ve Türkiye de kendi insanlarım yaşıyor diyor ama birinde 482 kişi diğerinde 40 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN LEHİNE KARAR ÇIKMAZ

Uluslararası mahkemeden Yunanistan'ın lehine bir karar çıkmayacağını itiraf eden Yunan vekil "En olası karar çoğunlukla bizim lehimize bir uzlaşma kararı çıkarmaktır ancak bu 80 milyonluk Türkiye için de uygun olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'ın Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yana olmadığına dikkat çeken Keridis, "Yunanistan orada bir şeyleri kaybedeceğinden korkuyor" dedi.