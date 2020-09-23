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Casusluk operasyonunda yeni gelişme! Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran için istenen ceza belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi ile astsubay hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Casusluk operasyonunda yeni gelişme! Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran için istenen ceza belli oldu

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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