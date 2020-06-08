Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘Askeri casusluk’tan gözaltı
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Müyesser Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ‘Askeri casusluk’ suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'Askeri casusluk' suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah )
TUTUKLANMIŞLARDI
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Soruşturma kapsamında Oda TV internet sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç dün "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanmışlardı.
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