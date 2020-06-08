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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘Askeri casusluk’tan gözaltı

Oda   Haber Müdürü ’nın talimatıyla gözaltına alındı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Müyesser Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ‘’ suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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ODA TV'DE SKANDALLAR BİTMİYOR! ŞİMDİ DE ASKERİ CASUSLUK

Oda 'nin Haber Müdürü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız, 'nın başlattığı '' suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah )

TUTUKLANMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen , Çağlayan'daki 'na gelmişti. Soruşturma kapsamında Oda TV internet sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç dün "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanmışlardı.

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