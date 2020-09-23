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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

Son dakika haberine göre... , ile arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

ve arasında 'e yönelik teknik görüşmeler devam ediyor. 'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

"İYİ BİR İLERLEME"

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

4 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türk ve Yunan askeri yetkililer dün 5'inci kez 'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Başkan ile NATO 'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

AYRIŞTIRMA USULLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı bugün 13.00 itibarıyla başladı. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alındı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

'ndan yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı belirtildi. , iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.

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