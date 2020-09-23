NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

4 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türk ve Yunan askeri yetkililer dün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

AYRIŞTIRMA USULLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı bugün 13.00 itibarıyla başladı. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alındı.