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Son dakika: DEAŞ’ın sözde 'savaşçı'larına operasyon! Mersin'de yakalandılar...

Son dakika haberine göre 'nin Meskene bölgesinde  terör örgütünün sözde savaşçısı olduğu belirlenen 2 kişi, Mersin'de yakalanarak, gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: DEAŞ’ın sözde 'savaşçı'larına operasyon! Mersin'de yakalandılar...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye'nin Meskene bölgesinde, örgüt içinde sözde 'savaşçı' olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 2 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen dijital malzemelere, incelenmek üzere el koyulurken, soruşturma sürüyor.

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