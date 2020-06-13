Oda TV'ci Müyesser Yıldız’ın avukatı FETÖ’cülerin avukatı çıktı!

Libya'da şehit düşen MİT mensupları ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Oda TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları ile ilgili skandal bir gerçek patlak vermişti. Avukatlar Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kâzım Yiğit Akalın'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans ayağının çok kritik FETÖ'cü zengin iş adamlarının müdafileri oldukları belirlenmişti.

Bu kez de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Askeri sırları temin ettiği' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı'nın bazı FETÖ'cülerin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.'Zincirleme Olarak Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama' suçundan TSK personeli Astsubay E.B. ile tutuklanan Yıldız'ın avukatının üst düzey FETÖ'cü eski askerî yargı personelinin davasında bazı sanıkların avukatlığını yaptığı saptandı.

ÜST DÜZEY ASKERİ YARGI

Eski asker olduğu öğrenilen Tokatlı'nın FETÖ'den yargılanan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi eski üyesi Salih Buçukoğlu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi eski üyesi Turgay Akgül ile Muharebe Geliştirme eski Başkanı Tuğgeneral Mehmet Topçu'nun avukatlığını üstlendiği belirlendi. Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Salih Buçukoğlu ise yargılanıyor.

Topçu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanık ile yargılandı. Topçu Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat etti. Metin İydil hakkında skandal şekilde tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, Mehmet Topçu hakkındaki beraat kararında da isabetsizlik görmemişti.

Yine Tokatlı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında bazı sanıkların müdafiliğini yaptığı belirlendi. Bu durum duruşma tutanaklarına yansıdı.

ODA TV'Cİ BARIŞLARIN AVUKATLARI KİMLER SAVUNDU?

Bilindiği gibi, ODA TV yöneticileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatlarının FETÖ'cü zengin işadamlarının vekilliğini üstlendikleri ortaya çıkmıştı.

Serkan Günel'in FETÖ sanıklarından TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı'nın, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik 46 şüphelinin yer aldığı davanın sanıklarından Mehmet Zenginer'in, Borsa İstanbul'daki yapılmasıyla ilgili dosyasındaki Mustafa Baltacı'nın avukatlığını üstlendiği öğrenilmişti.

Avukat Kâzım Yiğit Akalın, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in, TUSKON davası sanıklarından Ömer Faruk Kavurmacı ile Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptığı belirlenmişti.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün ise İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk'un, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptığı anlaşılmıştı. Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlendiği, FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savunduğu belirlenmişti.

Hüseyin Ersöz'ün, FETÖ ile alakalı, "O kadar çok davaya müdahil oldum ve haklarında o kadar çok suç duyurusunda bulundum ki bana teklif etmeye (avukatlık) cesaret edemezler" dediği biliniyor.

ATAKAN IRMAK - SABAH