Astsubay devlet sırlarını Müyesser Yıldız’a “Abla iyi dinle bak” diyerek vermiş!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyaya ilişkin flaş gelişme yaşandı. Casusluk iddiasıyla telefonları dinlenen astsubay E.B.’nin ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a “Abla iyi dinle bak” diyerek Libya ve İdlib’deki harekatlara ilişkin gizli bilgiler verdiği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Başsavcılığın önce 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan astsubay E.B.'yi takibe aldığı, geçtiğimiz Aralık ayında telefonlarının dinlenmeye başlandığı, şüphelinin Müyesser Uğur Yıldız adına kayıtlı hat ile sık sık irtibatta olduğu belirlendi.
MİT mensubu şehitleri deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "askeri casusluk" suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yıldız ile birlikte Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Astsubay E.B. isimli şüpheli de gözaltına alınmıştı.
'ABLA İYİ DİNLE BAK'
İkilinin sadece suç içerikli 29 görüşmesinin bulunduğu belirlendi. Astsubay E.B.'nin Ankara'daki bir kurumda çalışan eşi A.B. adına kayıtlı telefonu da suç içerikli konuşmalarda kullandığı saptandı. Bu görüşmeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tapeleştirildi. 1. Ordu Komutanlığı'nda kritik bir görevde bulunan E.B.'nin Libya Harekâtı ve Idlib'deki askeri sırlarla ilgili Yıldız'ı sık sık aradığı, "Abla iyi dinle bak" diyerek kritik bilgiler verdiği, Yıldız'ın bilgileri tane tane not aldığı anlaşıldı. Yıldız'ın bu sırada E.B. sıkça teşekkür etmesi dikkat çekti. E.B.'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan birliklere gönderilen mahrem askeri bilgileri bile Yıldız'a tek tek okuduğu belirlendi. Yıldız'ın sık sık bilgileri tekrarlattığı, aldığı bilgiler karşısında şaşkınlık yaşadığı da kaydedildi. E.B.'nin görüşmelerde gerek devlet büyüklerini gerekse de hükümeti ağır ifadelerle eleştirmesi de dikkat çekti.
BİLGİLERİ NEREDE KULLANDI
Yıldız'ın E.B.'den aldığı askeri kozmik bilgileri hangi amaçla kullandığı araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Siyasi ve askeri casusluk' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada İsmail Dükel de şüpheli olarak bulunuyor.
Sabah
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