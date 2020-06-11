ODA TV’ci Müyesser Yıldız ve bir askeri personel tutuklandı

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, üç gün önce "askeri casusluk" suçlamasıyla sabah saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınma nedeni olarak E. B isimli asker şahıs ile yaptığı 29 suç içerikli telefon görüşmesinde askeri mahrem bilgileri edindiğiydi. Gözaltındaki dördüncü günde Müyesser Yıldız'ın Emniyet sorgusu sona erdi. Yıldız ve Dükel savcı tarafından ifadeleri alınmak üzere Adliye'ye sevk edildi. Şüpheli E.B. de adliyeye çıkarıldı. E.B., Yıldız ve Dükel soruşturmayı yürüten terör suçları bürosu başsavcı Vekili Veyael Kaçmaz tarafından yapıldı. 3 şüpheli TCK'nın 329/1 maddesi kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı.

2 İSİM DE TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Müyesser Yıldız ve askeri personel E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.

ATAKAN IRMAK - SABAH