ODA TV’ci Müyesser Yıldız ve bir askeri personel tutuklandı
Son dakika haberi... ‘Askeri casusluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahrem askeri bilgileri temin ettiği belirtilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile askeri personel E.B., Emniyet'teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. 19.00'da başlayan iki şüphelinin ifade verme işlemleri gece saat 22.40'ta tamamlandı. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Müyesser Yıldız ve askeri personel E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberine ilişkin detaylar...
ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, üç gün önce "askeri casusluk" suçlamasıyla sabah saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.
Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınma nedeni olarak E. B isimli asker şahıs ile yaptığı 29 suç içerikli telefon görüşmesinde askeri mahrem bilgileri edindiğiydi. Gözaltındaki dördüncü günde Müyesser Yıldız'ın Emniyet sorgusu sona erdi. Yıldız ve Dükel savcı tarafından ifadeleri alınmak üzere Adliye'ye sevk edildi. Şüpheli E.B. de adliyeye çıkarıldı. E.B., Yıldız ve Dükel soruşturmayı yürüten terör suçları bürosu başsavcı Vekili Veyael Kaçmaz tarafından yapıldı. 3 şüpheli TCK'nın 329/1 maddesi kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı.
2 İSİM DE TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Müyesser Yıldız ve askeri personel E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.
ATAKAN IRMAK - SABAH
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