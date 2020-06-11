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ODA TV’ci Müyesser Yıldız ve bir askeri personel tutuklandı

Son dakika haberi... ‘Askeri casusluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahrem askeri bilgileri temin ettiği belirtilen Odatv Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi ile askeri personel E.B., Emniyet'teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. 19.00'da başlayan iki şüphelinin ifade verme işlemleri gece saat 22.40'ta tamamlandı. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Müyesser Yıldız ve askeri personel E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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ODA TV’Cİ MÜYESSER YILDIZ VE BİR ASKERİ PERSONEL TUTUKLANDI

ODA TV Haber Müdürü , üç gün önce "askeri casusluk" suçlamasıyla sabah saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınma nedeni olarak E. B isimli asker şahıs ile yaptığı 29 suç içerikli telefon görüşmesinde askeri mahrem bilgileri edindiğiydi. Gözaltındaki dördüncü günde Müyesser Yıldız'ın Emniyet sorgusu sona erdi. Yıldız ve Dükel savcı tarafından ifadeleri alınmak üzere Adliye'ye sevk edildi. Şüpheli E.B. de adliyeye çıkarıldı. E.B., Yıldız ve Dükel soruşturmayı yürüten terör suçları bürosu başsavcı Vekili Veyael Kaçmaz tarafından yapıldı. 3 şüpheli TCK'nın 329/1 maddesi kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı.

2 İSİM DE TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Müyesser Yıldız ve askeri personel E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tele1 Ankara Temsilcisi ise serbest bırakıldı.

ATAKAN IRMAK - SABAH

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Asker anlatmış tek tek not almış! 'Askeri casusluk'tan gözaltına alınan Müyesser Yıldız o bilgileri kime sızdırdı? ASKER ANLATMIŞ TEK TEK NOT ALMIŞ! 'ASKERİ CASUSLUK'TAN GÖZALTINA ALINAN MÜYESSER YILDIZ O BİLGİLERİ KİME SIZDIRDI?
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘Askeri casusluk’tan gözaltı ODA TV ANKARA HABER MÜDÜRÜ MÜYESSER YILDIZ'A 'ASKERİ CASUSLUK'TAN GÖZALTI

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