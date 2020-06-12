12 Haziran 2020, Cuma
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İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız için karar verildi

ve OdaTV Haber Müdürü hakkında karar verildi. Dükel ve Yıldız, "Siyasal ve " suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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İSMAİL DÜKEL VE MÜYESSER YILDIZ İÇİN KARAR VERİLDİ

"Siyasal ve " soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve OdaTV Haber Müdürü , tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel ve Yıldız ile astsubay E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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